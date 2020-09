Un beau geste qui vaut bien plus qu’une victoire

Hacer esto en plena competición. En caliente… 🏅🚵🏻‍♂️👌 Muy grande Diego Méntrida https://t.co/qvB9cA3o4B — Fran Castillo (@_francastillo_) September 18, 2020

C’est un beau geste qu’a eu le jeune Diego Méntrida, 21 ans, lors du triathlon de Santander (Espagne), le 13 septembre 2020. L’athlète madrilène a en effet fait passer l’esprit sportif avant la médaille. À la fin de l’épreuve de course à pied, le Britannique James Teagle, alors en troisième position, a pris la mauvaise direction juste avant la ligne d’arrivée, perdant ainsi quelques précieuses secondes. Courant quelques mètres derrière lui, Diego Méntrida l’a dépassé à ce moment-là, mais il a finalement attendu son concurrent et l’a laissé passer la ligne d’arrivée avant lui, lui offrant ainsi la troisième place sur la podium. « Il le méritait », a-t-il par la suite confié à El Mundo. On ne peut que saluer son esprit sportif.