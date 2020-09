Jean-Luc Mélenchon veut déboulonner une statue de saint Louis

Jean-Luc Mélenchon lance un mouvement de réflexion appelé l’Institut de la Boétie, en vue de porter des thématiques pour la présidentielle de 2022. Et qui dit lancement, dit un lot de piques et de petites phrases pour faire réagir et parler de soi ! Objectif atteint par le numéro un de La France Insoumise avec cette demande de « déboulonnage de statue », une thématique à la mode ces derniers mois.

Après avoir critiqué la présence du portrait d’Adolphe Thiers à l’Assemblée Nationale, qui devrait être « retiré dans un musée », Jean-Luc Mélenchon s’en prend au Sénat qui héberge en son hémicycle une statue de Saint-Louis, affirmant qu’il « n’est pas illégal de discuter de déboulonner » invoquant même l’élévation du dialogue politique.

Comment se fait-il que dans l'hémicycle au Sénat on ait une statue du prétendu Saint Louis, que nous appelons Louis IX, lui qui a inventé le port d'un signe distinctif pour les juifs et brûlé des Torah ? Déboulonnons !#LaBoetiehttps://t.co/UK4XvUfiiS https://t.co/ge3YboZQm4 — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) September 21, 2020

Et c’est sur Saint-Louis que cela tombe, accusé antisémitisme, une polémique qui a été lancée notamment aux États-Unis en juin dernier, dans la ville de Saint-Louis dans le Missouri. Saint-Louis n’est pas le seul représenté chez les Sénateurs, il est accompagné de Charlemagne, et de quatre bustes de maréchaux d’empire (Masséna, Lannes, Mortier, Gouvion-Saint-Cyr).

Outre ces statues du XIXe, des peintures de Nolau et Rubé représentant d’autres rois, Charles V, Louis XII, Louis XIV et l’empereur Napoléon. Trouveront-ils grâce aux yeux de l’homme politique ? Sinon, les murs du Palais du Luxembourg risquent de devenir vite nus … !