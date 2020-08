Saint Louis, c’est un Américain qui en parle le mieux

Louis IX, chef d’État hors du commun

Pour comprendre le rôle de la religion catholique dans la construction de la civilisation occidentale, le père William J. Slattery, prêtre du diocèse de Spokane (États-Unis) et auteur du livre Comment les catholiques ont bâti une civilisation, a choisi de s’intéresser à des personnalités concrètes, des femmes et à des hommes, qui ont porté et incarné une vision catholique de Dieu et de l’homme. « Ces personnes n’avaient pas la volonté de bâtir à tout prix une civilisation mais ils ressentaient l’urgence de faire connaître le catholicisme afin d’aider chacun à rencontrer l’unique Sauveur de l’histoire », explique le père William Slattery à Aleteia. « Peu à peu, presque surpris, ils ont vu comment ces conversions individuelles ont changé les institutions de la société : le mariage, la famille, la justice, la politique, l’économie, l’art… ».

Pour le père Slattery, Louis IX apparaît ainsi comme « le plus grand chef d’État qu’a connu histoire de l’humanité ». « Il faisait preuve d’une grande sagesse dans sa manière d’exercer la justice et d’une curieuse habileté pour la diplomatie internationale qui a fait de lui un homme respecté au-delà de la France. On peut dire qu’il a incarné lui-même l’Union européenne ! », assure l’auteur.

Fervent catholique, guerrier courageux, « c’était un homme d’État dont les jugements étaient pesés sous le regard de Dieu et non des hommes, et dont on requérait maintes fois la médiation dans les affaires internationales. En lui nous voyons l’incarnation des vertus de la chevalerie que l’Église avait cultivée dans le cœur des hommes durant des centaines d’années », reprend le père William Slattery.

Mais « derrière chaque grand homme se cache une femme », souligne l’adage populaire. Dans le cas de saint Louis, il s’agit de Blanche de Castille. « Quelle femme ! », assure le prêtre. « C’est elle qui lui a enseigné comment gouverner et l’a mis en garde sur le plus grand danger pour l’homme et la société : le péché ». Courageuse, intelligente… Blanche de Castille a transmis à son fils les valeurs et les vertus pour faire de lui un grand souverain. « C’était une femme d’une grande ouverture qui a su garder comme étoile polaire de son existence son amour pour le Christ et l’horreur du péché ».

Mame

Comment les catholiques ont bâti une civilisation, père William J. Slattery, Mame, janvier 2020, 34,90 euros.