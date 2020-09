En France, le pic de naissance a lieu le 26 juillet… jour de la sainte Anne

Pic des naissances le jour de la sainte Anne

En 2019, 753.400 bébés sont nés en France. C’est 5.200 naissances de moins qu’en 2018… et surtout la cinquième année consécutive de baisse selon l’Insee. Certes la chute est moins importante que les années passées. Alors qu’elle était de 2,4 % en 2015, elle est passée à 1,9 % en 2016, 1,8 % en 2017, 1,4 % en 2018 et 0,7 % en 2019.

Depuis 2013, les bébés sont juilletistes : juillet est le mois qui cumule le plus de naissances. Clin Dieu ou pas, en 2019, le pic a été atteint avec 2.448 naissances le 26 juillet, jour de la sainte Anne, mère de la Vierge qui est restée stérile durant de nombreuses années.

Si depuis quatre ans le pic annuel se situe toujours fin juillet (27 juillet 2018, 20 juillet 2017 et 19 juillet 2016), il n’en a pas toujours été ainsi. Les années 2010 à 2015 sont également marquées par un pic fin septembre, confirmant l’importance des « conceptions du nouvel an ». Une saisonnalité différente de celle qui a prévalu pendant près d’un siècle, entre 1850 et la Seconde Guerre Mondiale, alors marquée par les grandes périodes liturgiques. Un déficit des naissances était constaté à l’automne et à la fin de l’été, les unions conjugales étant évitées pendant le Carême et l’Avent. En revanche, un pic était observé de février à avril, correspondant aux conceptions de la fin du Carême et à la période où les mariages étaient davantage célébrés.

Le top 10 des prénoms donnés en 2019

Comme les années précédentes, les premières places du palmarès reviennent à Emma, donné à 3.944 petites filles, et Gabriel, attribué à 4.987 petits garçons. Viennent ensuite, pour les filles, Jade, Louise, Alice, Lina, Chloé, Rose, Léa, Mila et Ambre. Après Gabriel, les prénoms de garçon les plus populaires sont Léo, Raphaël, Arthur, Louis, Lucas, Adam, Jules, Hugo et Maël. Les progressions les plus flagrantes sont Octavia, du côté féminin (814 % d’augmentation en un an), et Tiago, côté masculin, (+71%). Ce palmarès établi par l’Insee concerne les nouvelles naissances, année par année. Si l’on fait le décompte des prénoms les plus portés actuellement en France, demeurent à la première place Marie chez les femmes, et Jean chez les hommes.

En images, les saintes patronnes des 10 prénoms les plus donnés en France :