« Sans contemplation, il est facile de tomber dans un anthropocentrisme déséquilibré et orgueilleux, qui surdimensionne notre rôle d’être humains », a relevé le pontife, ce mercredi 16 septembre. Selon lui, « une interprétation déformée des textes bibliques sur la Création » a conduit à cette vision erronée et à l’exploitation de la Terre. En prétendant être à la place de Dieu, « nous détruisons l’harmonie de son dessein », a-t-il ajouté. Si l’homme est appelé à travailler la Terre, il ne doit pas l’exploiter.

Le pape François a donc appelé à retrouver pleinement cette dimension contemplative, qui est, selon lui, « l’antidote » à l’exploitation de la nature. En effet, contempler permet de découvrir chez l’autre « quelque chose de beaucoup plus grand que son utilité » car chaque créature possède cette capacité à « reconduire au Créateur et à la communion avec la Création », a-t-il poursuivi. « Celui qui sait contempler se mettra plus facilement à l’œuvre » pour protéger l’environnement, a-t-il ajouté. Le contemplatif en action tendra ainsi à devenir un « gardien de l’environnement ».

La nature ne pardonne jamais.

La véritable contemplation ne consiste pas selon le pape à regarder la nature de l’extérieur, mais bien de « l’intérieur », car l’homme en fait partie intégrante. Cette admiration de l’environnement conditionne également notre regard sur les autres : qui ne sait pas contempler la Création ne saura pas contempler ses « frères et sœurs », a-t-il prévenu.

S’attristant de ce rapport « d’ennemis » avec l’environnement, l’évêque de Rome a appelé à entretenir une fraternité avec la Création. N’oublions pas que l’exploitation de la nature « se paie cher », a ajouté le pape François. Si « Dieu pardonne toujours » et que « nous pardonnons parfois », « la nature ne pardonne jamais ». Il a ainsi partagé à la foule ses inquiétudes au sujet des conséquences du réchauffement climatique en Antarctique et appelé à s’interroger sur l’avenir des générations futures.

Appel à « la révolution du soin »

Prendre soin de la Création et contempler sont donc deux attitudes qui conduisent à rééquilibrer notre relation d’êtres humains avec la Création. Le pontife romain a également salué « ces mouvements, associations, groupes populaires, qui s’engagent pour protéger leur territoire avec ses valeurs naturelles et culturelles ». Si ces derniers ne sont pas toujours appréciés, ils contribuent à « la révolution du soin » à laquelle chacun est appelé.

En saluant les fidèles arabophones à l’issue de l’audience, le pape François a exprimé sa « gratitude aux médecins, aux infirmières, au personnel de santé et aux associations bénévoles « qui se sont engagés à faire face à la pandémie qui « bouleverse le monde entier ». « Que l’Esprit Saint, source de tout bien, nous aide à réfléchir sur la précarité de la vie humaine », a-t-il ajouté.