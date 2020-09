Covid-19 : plusieurs évêques encouragent les catholiques à retourner à la messe

Si les catholiques prennent leurs distances avec la pratique dominicale, nous assisterons à un effacement de notre Église dans la société.

« Il est nécessaire et urgent de revenir à la normalité de la vie chrétienne » malgré la pandémie de Covid-19, a lancé dimanche dernier le cardinal Robert Sarah , préfet de la Congrégation pour le Culte divin et la discipline des sacrements. Alors que la pandémie de Covid-19 est partie pour durer, chacun apprend à vivre avec. Pour l’Église, vivre avec signifie retourner à l’église. Hors beaucoup de fidèles, par peur du virus ou par simplement parce qu’ils n’en ont plus l’habitude, désertent les églises et n’assistent plus à la messe dominicale.

Dès le 15 août, Mgr Patrick Chauvet, recteur de Notre-Dame de Paris, s’alarmait sur Europe 1 du fait que 30% des fidèles n’étaient pas revenus à la messe. « J’invite ceux qui hésitent encore, tout en respectant les barrières sanitaires, à participer à la messe dans leur paroisse », a ainsi écrit Mgr Michel Santier, évêque de Créteil (Val-de-Marne), dans sa lettre pastorale de rentrée. « Dans notre département où les croyants des autres religions vont dans leur lieu de culte, si les catholiques prennent leurs distances avec la pratique dominicale, nous assisterons à un effacement de notre Église dans la société. »

À Portsmouth (Angleterre), Mgr Philip Egan, l’évêque du lieu, a appelé dans sa lettre pastorale les fidèles de son diocèse à revenir à l’église : « Je vous le dis à tous : Revenez ! Revenez à la messe ! Revenez à l’église pour une prière personnelle ! Revenez saluer Jésus présent dans le Saint-Sacrement ! Vous êtes sincèrement les bienvenus. Vous nous avez manqué ».

Loin de minimiser la situation sanitaire, il reconnaît l’importance du respect des différentes mesures mises en place. Mais en les respectant, chacun doit pouvoir retourner à la messe « pour être nourri de sa parole et de ses sacrements ».

Aux États-Unis la situation sanitaire diffère grandement d’un état à l’autre. Dans certains, là où la pandémie est pour le moment contrôlée, les évêques n’hésitent pas non plus à prendre la plume pour inviter chacun à revenir prier dans les églises et pas derrière son écran. Dans le diocèse de Milwaukee, plus grande ville du Wisconsin, l’évêque a rappelé que la dispense de l’obligation d’assister à la messe pour les catholiques, mise en place au début de la pandémie, expire le 14 septembre. L’archevêque Listecki rappelle également aux fidèles que l’obligation d’aller à la messe est joyeuse. « Notre culte dominical est une joyeuse obligation. C’est un témoignage de Dieu comme priorité dans nos vies. Nous plaçons notre confiance en lui et en son Église », écrit-t-il.