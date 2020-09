Chez les chrétiens d’Orient, la fête de la Croix glorieuse, ça claque !

On pourrait se croire à Noël tant les festivités sont marquées. Et pourtant, ce n’est pas l’Enfant-Jésus tout frais installé dans la crèche qui a valu ces feux d’artifice la nuit dernière, mais la fête de la Croix glorieuse . Les chrétiens d’Orient accordent à cette fête une très grande importance. Ils font alors mémoire de la découverte de la croix du Christ par sainte Hélène , la mère de l’empereur Constantin. Pour célébrer cette découverte, les chrétiens orientaux auraient allumé de grands bûchers, ce qu’ils continuent à faire depuis, et presque sans interruption au fil des siècles.

Ici, à Bartella, à l’est de Mossoul (Irak), mais aussi dans d’autres villes de la plaine de Ninive et du Kurdistan, feux d’artifice et croix lumineuses sont au rendez-vous pour marquer le coup et incarner la ferveur populaire.