Saint Baradate, ce saint qui vivait volontairement masqué

Volonté de s’extraire du monde et de vivre caché ? Pénitence offerte pour l’amour de Dieu ? Quelles que soient ses motivations, saint Baradate, ermite et confesseur du Vème siècle, s’infligea délibérément un mode de vie des plus austères. Il vécut d’abord dans une minuscule cabane en bois, dans laquelle il ne pouvait pas même se tenir debout. Il demeurait courbé et de nombreux philosophes venaient le consulter, selon son historien, Théodoret de Cyr.

Un jour, son évêque Théodose, patriarche d’Antioche, lui ordonna de cesser cette pénitence. Il accepta, mais revêtit alors nuit et jour et de la tête au pied, une tunique en cuir. Il n’avait laissé qu’une petite ouverture pour le nez afin de respirer, et une autre pour la bouche afin de communier. Il est fêté le 22 février.