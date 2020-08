Rentrée scolaire : des masques inspirants pour les adolescents

Fan de BD

Comme l’a annoncé récemment Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Education Nationale, la rentrée des collégiens et des lycéens, ce mardi 1er septembre, se fera masquée. Une tranche d’âge qui bien souvent prend grand soin de son apparence. Voici une sélection de masques pour adolescents, jolis, discrets, ou au contraire, courageusement missionnaires.

Pour les inconditionnels des bandes-dessinées, porter un masque style BD en facilitera peut-être le port… On aime son côté vintage, original et dynamique.

Madine Couture, 9,20 euros.

Esprit tags

Imitant la calligraphie chère aux marques de vêtements pour ado ou aux taggeurs, ce masque s’affiche à la fois catho et design. Le poisson, symbole des chrétiens, ne passe pas inaperçu.

Redbubble, 12,50 euros.

Une vocation d'intercesseur

« Demande-moi de prier pour toi », invite courageusement ce masque missionnaire. S’il est peu probable que les ados se ruent dessus, les plus fiers de leur foi oseront peut-être affirmer ainsi leur rôle d’intercesseur et l’importance de la prière.

Redbubble, 13 euros.

Liberty pour adolescente

On connaissait Colonel Moutarde pour ses nœuds papillons, mais la tendance accessoire du moment est au masque. Ce doux liberty convient particulièrement bien à de jeunes visages.

Colonel Moutarde, 36 euros les 3 masques.

Grands classiques pour ado rangé

@La Petite Lucienne Masques La petite Lucienne

Pour les adolescents qui préfèrent rester neutres, ces jolis masques sont parfaits pour rester chics et discrets.

La petite Lucienne, 9,90 euros.

Sous la protection de la Vierge Marie

Masque hautement protecteur ! En effet, quoi de plus rassurant que de se mettre sous la protection de la Vierge de la rue du Bac ? Les dessins de ce masque sont ceux représentés sur le revers de la Médaille Miraculeuse, ainsi que la Vierge Marie l’a demandé à sainte Catherine Labouré lors de sa deuxième apparition le 27 novembre 1830. La lettre M fait référence à Marie et est entrelacée avec la croix de Jésus, rappelant le lien indéfectible qui les unit. Les douze étoiles symbolisent les douze tribus d’Israël ou les douze apôtres. Le cœur couronné d’épines est le Cœur Sacré de Jésus. Celui transpercé d’une épée représente le cœur immaculé de Marie. Ces deux cœurs sont le symbole de l’amour infini du Christ et de Marie pour le monde.

Redbubble, 12 euros.

Mosaïque

Sobre et joli, ce masque en noir et blanc se marie avec tout et est particulièrement seyant.

Madine Couture, 6,10 euros.