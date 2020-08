Une neuvaine avec Pauline Jaricot pour réveiller son engagement missionnaire

Les Œuvres Pontificales Missionnaires (OPM) nous invitent ainsi à confier cette rentrée au Seigneur en rejoignant une

neuvaine à Pauline Jaricot

sur Hozana. En consacrant sa vie à Dieu et en entreprenant de soulager les misères autour d’elle, Pauline résume ses convictions de vie en trois mots : Partage, Prière et Parole . Ces trois P gouvernent sa vie et restent brûlants d’actualité dans le monde dans lequel nous vivons aujourd’hui.

Le Partage…

Préoccupée par la situation des missions dans le monde, Pauline décide à l’âge de 19 ans de lancer une initiative afin de récolter des fonds pour les missionnaires. Fondatrice de l’Œuvre de la Propagation de la Foi et à l’origine plus tard des Œuvres Missionnaires Pontificales (OPM), elle encourage chaque donateur à en trouver dix autres et fonde ainsi le premier réseau social missionnaire. Mère des missions, elle ne se décourage jamais et sa « Collecte du sou pour la Mission » prend rapidement de l’ampleur. A l’écoute des plus pauvres, elle nous encourage à suivre son exemple en donnant nous-aussi de notre temps pour les personnes dans le besoin. En prenant quelques minutes de réflexion, nous pourrons rapidement réaliser que nous rencontrons chaque jour des personnes nécessiteuses autour de nous… Que cette pauvreté soit matérielle, physique, spirituelle, affective ou psychologique, nous avons tous un rôle à jouer afin de soutenir l’autre, l’aimer davantage et découvrir en lui le visage du Christ. A l’approche de cette nouvelle année scolaire, nous pouvons ainsi réfléchir au Bien que nous pourrions faire autour de nous. En fonction de mes capacités, quelle est la petite ou grande action à laquelle je peux m’engager afin d’apporter au monde Joie et Paix ?

La Prière…

A l’initiative du Rosaire Vivant, Pauline encourage chacun à méditer l’Evangile et à contempler le Christ avec le regard de Marie. Toute sa fécondité s’ancre dans la prière et son œuvre se résume à cette invitation qu’elle nous adresse aujourd’hui « Unis-toi à cette mission : prie et fais prier ». Ainsi par la prière et la méditation, nous sommes invités à nous abandonner entre les mains du Seigneur et à lui confier nos croix ainsi que les souffrances de nos proches. Et moi, en cette veille de rentrée, comment puis-je recentrer mon quotidien sur la prière ? Quel temps souhaite-je accorder au Bon Dieu dans ma semaine ? N’est-ce pas le moment de faire un point sur l’année qui s’annonce et de définir un moment précis dans ma journée que je pourrai passer avec le Seigneur ?

La Parole…

« Quinze charbons, un seul est bien allumé, trois ou quatre le sont à demi ; et les autres pas. Rapprochez-les, c’est un brasier ! ». Par ces quelques mots, Pauline nous invite à devenir des témoins rayonnants et lumineux de l’Evangile. Toute sa vie, elle ne cessa de parler du Christ autour d’elle en annonçant la miséricorde du Seigneur et en témoignant de son Amour pour nous. En nous mettant à l’école de l’Esprit Saint, elle nous invite à laisser son souffle nous porter et nous inspirer. Le Seigneur nous le rappelle : notre rôle sur terre est de semer en vivant l’Evangile dans nos actes et nos paroles et non de moissonner en comptabilisant le nombre de conversions et mesurant l’impact de nos propos.

Si cette démarche demande beaucoup d’humilité de notre part, elle n’en est pas moins rassurante puisque nous acceptons ici de tout remettre entre les mains du Seigneur et de le laisser prendre le gouvernail dans nos démarches d’évangélisation. Le retour à notre quotidien après ce doux été peut ainsi être une belle occasion de réfléchir à la manière dont nous vivons et témoignons de l’Evangile dans notre vie et de prêter davantage l’oreille aux inspirations du Saint Esprit dans nos décisions, dans nos actes, dans nos discussions et dans nos attitudes.

Prière, Partage, Parole… En réfléchissant à ces trois mots d’une simplicité toute naturelle, nous pouvons décider de consacrer notre année 2020-2021 au Seigneur. Pour raviver notre vocation baptismale et réveiller notre engagement pour la mission, acceptons l’invitation des Œuvres Pontificales Missionnaires et suivons la vénérable Pauline Jaricot ! Demandons-lui de vivre notre vie de tous les jours avec profondeur et foi et acceptons de laisser le Christ venir à notre rencontre dans le silence et la simplicité de notre cœur, en priant, en partageant et en témoignant.