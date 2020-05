Un site pour prier avec la future bienheureuse Pauline Jaricot

C’est une nouvelle qui donnera sans aucun doute un nouvel élan à l’esprit missionnaire en France. Ce mercredi 27 mai, le Vatican a officialisé la reconnaissance d’un miracle par l’intercession de Pauline Jaricot. Cette jeune femme dynamique va devenir bienheureuse. Pour bien comprendre la portée de cet évènement, il faut savoir que c’est elle qui est à l’origine de l’Œuvre de la propagation de la foi qui deviendra par la suite les Œuvres pontificales missionnaires (OPM). Cette institution contribue depuis deux cents ans au financement de milliers d’initiatives missionnaires à travers le monde.

Aussi l’annonce de sa prochaine béatification a encouragé les OPM a lancer le jour-même un site à l’attention de ceux qui souhaitent mieux connaître Pauline Jaricot. Une façon pour chacun de mettre ses pas dans les siens, de s’inspirer de la vie de la future bienheureuse et évidemment de prier avec elle. Car si l’oeuvre de Pauline rayonne aujourd’hui dans le monde entier, sa vie édifiante demeure méconnue en dehors de sa ville natale, Lyon. Ce tout nouveau site retrace donc les grandes étapes de sa vie, sa naissance en 1799, sa conversion et ses intuitions comme la création du « Rosaire Vivant », de la « Banque du Ciel » ou encore de l’usine de « Notre Dame des Anges ». Des photos et plusieurs vidéos permettent de mieux faire connaissance. Autant de nourriture qui nous invite à « se sentir appelés à faire rayonner le message de l’Évangile jusqu’aux extrémités de la terre, par la prière et le partage ».

