Explosion à Beyrouth : les murs d’une église s’effondrent sur un prêtre en pleine messe

C’est une double explosion d’une puissance inimaginable qui a dévasté et semé la panique dans tout Beyrouth et sa banlieue mardi 4 août. Selon un bilan encore provisoire, il y aurait au moins 100 morts, 4.000 blessés et 300.000 personnes sans domicile. Malheureusement, au vue des vidéos qui circulent de plus en plus, et qui démontrent la violence du choc, le nombre de victimes pourrait augmenter.

Parmi ces terribles images se trouvent celles enregistrées par une vidéo diffusée en direct sur Internet filmant un prêtre en train de célébrer la messe dans une église de la ville. Alors qu’il est en plein milieu de la célébration, la double explosion éventre le bâtiment et des morceaux de plâtre et de murs tombent sur le prêtre alors qu’il tente de s’échapper. Des images difficiles à voir mais qui font prendre conscience de ce que viennent de vivre les Libanais.