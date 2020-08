Vague d’émotion après la double explosion à Beyrouth

La très violente double explosion qui a frappé Beyrouth mardi 4 août , en fin de journée, a fait au moins 100 morts et près de 4.000 blessés et de nombreux disparus, laissant une ville sinistrée. D’après les dernières informations sur place, l’explosion serait partie d’un stock de nitrate d’ammonium et correspond à la puissance d’une séisme de 3,3 sur l’échelle de Richter. Près de 300.000 personnes se retrouvent actuellement sans domicile. Face à l’ampleur de cette catastrophe, qui touche en son cœur un pays au bord du gouffre, le premier ministre libanais, Hassan Diab, a fait appel, mardi soir, à l’aide internationale. Les autorités ont par ailleurs déclaré un jour de deuil national. Les réactions du monde entier ne se sont pas fait attendre.

À l’issue de sa catéchèse de l’audience générale mercredi 5 aout, le pape François a tenu à faire part de sa prière pour le Liban. « Hier, à Beyrouth, dans la zone portuaire, d’énormes explosions ont fait des dizaines de morts et des milliers de blessés, ainsi que de nombreuses destructions graves. Nous prions pour les victimes et leurs familles ; et nous prions pour le Liban, afin qu’avec l’engagement de toutes ses composantes sociales, politiques et religieuses, il puisse faire face à ce moment tragique et douloureux et, avec l’aide de la communauté internationale, surmonter la grave crise qu’il traverse ».

🙏Le pape François invite à prier pour les victimes de l'explosion de #Beyrouth, pour leur famille, et pour que le #Liban🇱🇧 puisse se relever de cette crise.

Prions pour les victimes des explosions à Beyrouth et pour leurs proches; et prions pour le Liban, afin qu'avec l'engagement de toutes ses composantes sociales, politiques et religieuses, il puisse affronter ce moment si tragique et douloureux. — Pape François (@Pontifex_fr) August 5, 2020

Emmanuel Macron a, quant à lui, rapidement indiqué que la France allait envoyer une aide matérielle et des équipes sur place: 55 militaires de l’Unité de la sécurité civile de Nogent-le-Rotrou et plus de 15 tonnes de matériel sont partis ce mercredi 5 août. Une dizaine de médecins urgentistes devraient suivre dans la journée pour renforcer les équipes dans les hôpitaux de la capitale libanaise.

J’exprime ma solidarité fraternelle avec les Libanais après l’explosion qui a fait tant de victimes et de dégâts ce soir à Beyrouth. La France se tient aux côtés du Liban. Toujours. Des secours et moyens français sont en cours d’acheminement sur place. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 4, 2020

À Lourdes, le chapelet en arabe sera diffusé en direct à 16h15 pour prier pour le peuple libanais, « qui aime tant la Vierge Marie ».

En ce jour de deuil national au #Liban, la communauté des chapelains du Sanctuaire de #Lourdes et les fidèles s'associent par la prière aux Beyrouthins. A 16h15 : un chapelet en langue arabe sera prié et diffusé en direct sur TV Lourdes.

Les chrétiens du monde entier s’associent aux prières pour le Liban, comme Mgr Aupetit qui prie pour que Dieu donne la force et le courage de surmonter ces nouvelles épreuves.

Je tiens à exprimer toute ma compassion au cher peuple du Liban et ma prière fraternelle. Que le Seigneur vous donne la force de l’espérance et le courage de surmonter, une fois de plus, cette terrible épreuve. — Mgr Michel Aupetit (@MichelAupetit) August 5, 2020

Bouleversé par l’explosion de #Beyrouth, j’assure mes amis libanais de ma grande proximité d’amitié et de prière. Le diocèse de Nanterre @92catholique est en grande communion avec nos frères et sœurs du #Liban #Melkites #Maronites — Mgr Matthieu Rougé (@MgrMRouge) August 4, 2020

Je prie intensément pour le peuple libanais martyrisé. Dieu n’abandonnera pas ses enfants. Notre-Dame du Liban, veillez sur nous. +RS pic.twitter.com/BtTN6ndRT6 — Cardinal R. Sarah (@Card_R_Sarah) August 5, 2020

Parmi les personnalités politiques, beaucoup de réactions également, notamment le maire de Cannes, David Lisnard, qui accueille la plus grande diaspora du pays.

La tragédie de l'histoire qui s'accentue au Liban. Quelle tristesse et quelle expression des violences de la nouvelle ère géopolitique dans laquelle nous sommes entrés. Pays dévasté, peuple martyr, qui toujours a été accueilli et aura sa place à cannes, 1ère ville de sa diaspora. — David Lisnard (@davidlisnard) August 4, 2020

De tout cœur avec nos amis du #Liban, en particulier ceux qui attendent dans l’angoisse des nouvelles d’un proche. Ce pays à nul autre pareil, lié pour toujours à la France, a traversé tant de nuits… Il se relèvera de l’épreuve qu’il traverse. Nous lui devons notre soutien. pic.twitter.com/RAHZWNtscW — Fx Bellamy (@fxbellamy) August 4, 2020

La France se tient et se tiendra toujours aux côtés du Liban et des Libanais. Elle est disposée à apporter son assistance en fonction des besoins qu’exprimeront les autorités libanaises. — Jean-Yves Le Drian (@JY_LeDrian) August 4, 2020

Toutes mes pensées vont au peuple libanais, durement touché par plusieurs explosions à Beyrouth. Nous sommes solidaires du Liban, un pays ami qui sait pouvoir compter sur la France. — Florence Parly (@florence_parly) August 4, 2020

Nombreux sont les membres de la diaspora a témoigné de leur effroi et de leur peine, comme la journaliste Léa Salamé ou encore le chanteur Mika.

Je regarde en boucle, abasourdie, depuis des heures les images de la ville où je suis née, eventrée, détruite, je regarde les rues de mon enfance balayées par l’explosion.

Beyrouth est à terre ce soir, je suis loin d’elle, et j’ai le cœur brisé. #Liban #Beyrouth pic.twitter.com/F0YMgx77nN — Léa Salamé (@LeaSalame) August 4, 2020

Je regarde et lis avec inquiétude, tristesse et horreur les événements qui se déroulent à Beyrouth. Ce qui s’est produit, des vies blessées ou perdues à jamais, me fend le coeur. Nous ne savons pas encore ce qui s’est passé mais la souffrance est atroce. — MIKA (@mikasounds) August 4, 2020

Le joueur de foot Kylian Mbappé a aussi appelé à la prière pour les victimes libanaises.

🇱🇧🙏🏽😳…

Toutes mes prières vont aux victimes de cette explosion à Beyrouth. — Kylian Mbappé (@KMbappe) August 4, 2020