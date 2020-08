Double explosion meurtrière à Beyrouth

Stunning video shows explosions just minutes ago at Beirut port pic.twitter.com/ZjltF0VcTr — Borzou Daragahi 🖊🗒 (@borzou) August 4, 2020

Les images qui circulent sont apocalyptiques. Deux puissantes explosions ont secoué le secteur portuaire de Beyrouth mardi 4 août, peu après 17h, ravageant partiellement la capitale libanaise. Les derniers chiffres font état d’une cinquantaine de morts et de quelque 2.700 blessés. Si la cause de l’explosion n’est pas encore connue, le Premier ministre libanais, Hassan Diab, a dénoncé une « catastrophe » et a assuré que les responsables devraient « rendre des comptes ». « Ce qui s’est passé aujourd’hui ne passera pas sans que des comptes soient rendus. Les responsables de cette catastrophe devront payer le prix », a martelé le chef du gouvernement lors d’une allocution télévisée.

« Je me trouvais à l’ambassade de France quand il y a eu la première explosion », confie à Aleteia Vincent Gelot, directeur Liban de l’Œuvre d’Orient. « Nous étions en train de travailler sur un fonds pour aider les écoles du Liban lorsque la première déflagration a eu lieu suivi de quelques secondes par une deuxième qui nous a projeté au sol ». L’ambassade se trouvant rue de Damas à côté de bâtiments officiels, il croit d’abord à un attentat terroriste. « Quelques minutes après des gens sont venus à notre rencontre et nous avons pu sortir. C’est là que j’ai compris que l’explosion venait du port soit à 4-5 kilomètres de là ! Le souffle, extrêmement puissant, a même réussi à briser des vitres à 6 kilomètres du lieu de l’explosion. »

« Quelles que soient les raisons de cette explosion cela ne peut qu’empirer la situation. »

Cette catastrophe intervient alors que le pays se trouve aujourd’hui au bord du gouffre. « Quelles que soient les raisons de cette explosion cela ne peut qu’empirer la situation », explique Vincent Gelot. « Si c’est intentionnel c’est terrible car cela annonce des jours encore plus sombres et s’il s’avère que c’est accidentel c’est tout aussi grave car le pays est en train de sombrer sur le plan économique, politique, sanitaire… ». Aujourd’hui, le taux de pauvreté au Liban dépasse les 50%, la monnaie est dévaluée, le système éducatif est menacé tandis que le système sanitaire est à bout de souffle. « Il va forcément y avoir des séquelles », souligne-t-il.

Alors que le Liban vient de décréter un jour de deuil national, le pays espère un élan de solidarité international. Emmanuel Macron a rapidement exprimé sa « solidarité fraternelle« avec les Libanais. « Des secours et moyens français sont en cours d’acheminement sur place » a-t-il indiqué avant d’assurer : « La France se tient aux côtés du Liban. Toujours. »