« Merci Álvaro », la lettre du pape François à un jeune pèlerin trisomique

« Merci Álvaro d’avoir invité […] de nombreuses personnes à marcher avec toi ». C’est par ces mots que le pape François s’est adressé à Álvaro, un adolescent de 15 ans porteur de trisomie 21 parti sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Originaire de Malaga (Andalousie), Álvaro est le septième d’une fratrie de dix. Il a rejoint Santiago après être parti avec son père de Sarria (Galice) le 5 juillet dernier, accomplissant au total une centaine de kilomètres.

Son père avait envoyé une carte au souverain pontife dans laquelle il expliquait leur démarche. « J’ai reçu une carte de ton papa dans laquelle il me raconte que vous avez terminé de réaliser le chemin de Compostelle et comment dans vos bagages vous n’avez pas seulement porté vos intentions et préoccupations, mais aussi de nombreuses personnes qui se sont jointes à votre chemin en vous demandant des prières ».

Le agradecemos al Santo Padre esta carta que acogemos con verdadero amor. Hoy estamos de peregrinación en el lugar de nacimiento de Sto Domingo de Guzman. Aquí hemos leído la carta y hemos rezado por Su Santidad como hace Álvaro todos los días y a todas horas. ¡Dios lo bendiga! pic.twitter.com/ayHnpOBqvZ — El Camino de Álvaro (@CaminodeAlvaro) July 21, 2020