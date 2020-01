Ce grand-père et son petit-fils marchent ensemble vers Compostelle depuis quatre ans

De plus en plus de personnes suivent leurs aventures sur Instagram. Santi — qui est le diminutif de « Santiago », soit « Jacques » en espagnol — et son grand-père Jaime marchent ensemble sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle depuis l’été 2016. À ce moment-là, le jeune garçon âgé de 7 ans sort d’une année difficile. On vient en effet de lui diagnostiquer un TDAH (trouble déficitaire de l’attention). Son grand-père de 76 ans propose alors d’emmener son petit-fils avec lui sur le Camino. Depuis, les deux compères arpentent régulièrement les chemins vers Compostelle, empruntant différentes voies comme la Via de la Plata et le Camino francés. Profitant des vacances et de leurs journées libres, les deux pèlerins ont aujourd’hui parcouru ensemble plus de 1.200 kilomètres. Autant vous dire que leurs crédentiales sont bourrées à craquer de cachets divers et variés.

Mais le plus extraordinaire, c’est la formidable transformation vécue par chacun d’eux. Les premiers jours n’ont pas été faciles pour Santi. Le garçonnet était fatigué et s’ennuyait. Difficile pour son grand-père de maintenir l’intérêt de l’enfant, à tel point que l’épopée a bien failli se terminer en eau de boudin.

Jusqu’à la découverte d’un vacaloura, un coléoptère de taille particulièrement remarquable, en piteux état sur le bord du chemin. « Santi avait déclaré qu’il aimerait voir un vacaloura, qui est un coléoptère géant, le plus grand d’Europe, et nous n’en avions pas vu en cours de route », relate son grand-père. Une trouvaille qu’il interprète comme un signe, d’autant plus que cet épisode donne un regain d’énergie à Santi qui prend soin de l’insecte et dont la motivation redouble. Aujourd’hui, Santi a fait d’énormes progrès et grand-père et petits-fils sont unis comme jamais. Et ils n’ont pas fini de pérégriner !

Instagram / @santi_y_su_abuelo Santi et le « vacaloura » qu'il a trouvé sur le bord du chemin, qui l'a aidé à continuer la route.

