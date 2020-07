L’Église compte quatre nouveaux vénérables dont un garçon de 14 ans !

Bienheureuse Maria Antonia Samà

Un miracle a été attribué à la servante de Dieu Maria Antonia Samà. Née le 2 mars 1875 et morte le 27 mai 1953, cette vierge consacrée italienne vit alitée pendant cinquante-sept ans en raison d’une grave maladie non diagnostiquée. Mystique, elle accepte entièrement ses souffrances et les offre au Christ. Selon l’une de ses proches, « aucune plainte n’est jamais sortie de sa bouche ». La reconnaissance de ce miracle ouvre la voie à sa béatification.

Vénérable Eusebio Francesco Chini

Les vertus héroïques du vénérable Eusebio Francesco Chini (ou Eusebio Kino, 1645-1711) ont également été reconnues. Prêtre jésuite, missionnaire, explorateur et cartographe italien, celui-ci part annoncer le Christ en Basse-Californie (Mexique). Il sillonne la région durant plus de 24 ans et organise plus de quarante expéditions pour se familiariser avec des tribus inconnues. Transportant avec lui bétails et semences, il contribue à améliorer les conditions de vie des indigènes.

Vénérable Maria Félix Torres

L’héroïcité des vertus de la religieuse espagnole Maria Félix Torres (1907-2001), fondatrice de la Compagnie du Sauveur, est également reconnue. À quatorze ans, celle-ci ressent très intensément l’amour et l’appel du Seigneur mais poursuit des études de chimie, ses parents s’opposant à sa vocation. Le 15 août 1934, elle fait le vœu privé de dépenser sa vie au profit des âmes et au service de l’Église, puis fonde ce nouvel ordre de religieuses, reconnu comme comme Institut de droit pontifical en 1986.

Vénérable Angiolino Bonetta

Le serviteur de Dieu italien Angiolino Bonetta (1948-1963), fidèle laïc de l’association des Ouvriers silencieux de la Croix s’est vu également reconnaître ses vertus héroïques. Atteint d’un sarcome osseux à l’âge de douze ans, il offre ses souffrances à la Vierge Marie. « Au printemps, je serai en train de me promener dans les jardins du paradis, avec la Madone », confie-t-il deux mois avant sa mort. Il meurt à l’âge de 14 ans.

Vénérable Ibargüengoitia y Zuloaga

Enfin, Mariano Giuseppe de Ibargüengoitia y Zuloaga devient également vénérable. Ce prêtre diocésain est le co-fondateur de l’Institut des serviteurs de Jésus. Il naît le 8 septembre 1815 à Bilbao (Espagne) et meurt le 31 janvier 1888.