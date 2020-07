Le jeune Rohan, amoureux de l’Eucharistie, décède à 18 ans en odeur de sainteté

« Il a appris à être heureux, jovial, et toujours souriant »

Depuis la mort de Rohan Kemu le 4 juin dernier, les religieuses, chez qui vivait ce jeune homme de 18 ans, ne cessent de témoigner de son sourire contagieux et de son amour indéfectible pour Jésus. L’ histoire émouvante de Rohan commence en 2002, dans la capitale indienne de Mumbai. Né dans une famille pauvre, il est atteint d’une forme sévère de dystonie musculaire, une maladie neurologique qui empêche la personne de contrôler ses mouvements. Il perd sa mère alors qu’il n’a que trois ans, et son père, alcoolique et violent, le bat régulièrement. C’est la raison pour laquelle les religieuses de la Maison mariale de la charité, une congrégation fondée par le prêtre italien Mario Prandi, décident de l’accueillir, à Uttan, ville située à l’ouest de l’Inde.

« Pendant 15 ans, il a été un cadeau pour nous. Il nous a procuré la joie et la grâce de toucher le corps de Jésus », témoigne à Asia News sœur Julie Pereira, la supérieure du couvent. Lorsqu’il arrive chez les religieuses, à l’âge de trois ans, Rohan Kemu est très renfermé sur lui-même, à cause du traumatisme subi. « Petit à petit, il a appris à profiter de la vie, à être heureux, jovial, et toujours souriant », raconte le père Godfrey Malu, diacre de la paroisse Notre-Dame de la Mer à Uttan. « Son amour pour l’Eucharistie était si fort que si on ne lui apportait pas la communion, il était bouleversé et se mettait à pleurer ». Sous son oreiller, le jeune Rohan garde toujours des images de Padre Pio et de Jean-Paul II, les deux saints dont il se sent le plus proche. Il demande régulièrement leur intercession pour le soulager de ses souffrances corporelles.

« Rohan a été choisi par Dieu »

Lors de ses vingt derniers jours sur Terre, Rohan Kemu est atteint d’une fièvre continue, et ne peut plus quitter son lit. Jusqu’à la fin, les religieuses de la Maison mariale de la charité s’occupent de lui. Elles témoignent à Asia news qu’il a laissé derrière lui « une odeur de sainteté » au moment de sa mort. « Rohan a été choisi par Dieu avant sa naissance, pour être un exemple de patience, d’endurance, de miséricorde et d’amour de Dieu », conclut le père Godfrey Malu.