La plus belle question à poser à votre conjoint le soir en rentrant

– Bonne journée ?– Oui, et toi ?– Ça a été.– Et les enfants ?– Ça va.

La loi du moindre effort est parfois de mise dans les conversations avec son conjoint. Non pas par désintérêt mais simplement par fatigue. Pourtant, porter un réel intérêt et s’efforcer d’écouter « activement » est une belle preuve d’amour.

« Comment s’est passée ta journée ? »

Poser la question de manière ouverte laisse à l’autre le loisir de parler, de se confier, de raconter, plutôt qu’une question fermée qui appelle un simple oui. « La question « comment s’est passée ta journée ? » est peut-être le plus beau cadeau que puisse offrir un mariage. Attendre et souhaiter la réponse, c’est une façon de dire : « Ta vie a de l’importance. Ta vie a du sens. ». C’est ce que préconisent John et Stasi Eldredge, thérapeutes chrétiens américains, auteurs de nombreux ouvrages et notamment de Love and War traduit récemment par les éditions Mame. Stasi témoigne : « Quelle chose précieuse que de rentrer à la maison et d’entendre John m’inviter à partager ce qui s’était passé. Nous partageons l’aventure quand nous partageons les peines et les triomphes de la vie de l’autre ».

L’occasion de prier pour son conjoint

S’intéresser de près à la vie de son conjoint, c’est aussi savoir à quel moment il a besoin de notre soutien et de nos prières. John confie être pleinement serein lorsqu’il sait que sa femme prie pour lui lorsqu’il a un rôle ou une responsabilité particulière : « L’assurance qu’elle me donne de prier pour moi nous unit ». La prière devient alors ciment du couple. « Racontez-vous vos vies. Priez l’un pour l’autre. Encouragez-vous mutuellement. Même si vous passez le plus clair de votre journée à travailler en des lieux différents, vous aurez alors le sentiment de partager votre vie, et pas seulement vos draps. »

Mame

Love and War, L’amour est un combat qui se gagne à deux, John et Stasi Eldredge, Mame, juin 2020, 19 euros.