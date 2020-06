Paris : partez à la découverte des plus belles dévotions au Sacré-Cœur

Cliquez ici pour ouvrir le diaporama

« Voilà ce Cœur qui a tant aimé les hommes qu’il n’a rien épargné jusqu’à s’épuiser et se consommer pour leur témoigner son amour. », révèle le Christ en juin 1675 à la future sainte Marguerite-Marie Alacoque . C’est à cette religieuse visitandine que le Christ demande de transmettre et de propager la dévotion à Son Cœur sacré. Depuis, elle connaît un développement fulgurant, encouragé par la reconnaissance des apparitions de Jésus à Marguerite-Marie Alacoque par l’Église en 1765. À partir de ce moment-là, de nombreux lieux saints ont été consacrés au Sacré-Cœur de Jésus, dont le plus illustre est la basilique de Montmartre, à Paris, connue dans le monde entier.

Mais en réalité la capitale française est marquée par de nombreuses traces de la dévotion au Sacré-Cœur. L’église Saint-Nicolas-des-Champs, la prison du Temple, l’église Sainte-Élisabeth de Hongrie, le couvent des Oiseaux ou encore l’église Saint-Christophe-de-Javel en sont des exemples émouvants comme le raconte avec passion Bornet dans son guide Sacré Paris.

Découvrez avec Aleteia toutes les étapes parisiennes de la dévotion au Sacré-Cœur