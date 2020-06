Le geste délicat du pape François envers son interprète

Perle de la rencontre : le pape, qui avait beaucoup parlé et répondu aux questions dit, avec gravité, qu’il a besoin d’un verre d’eau ! Il le reçoit…pour le donner à la traductrice ! — Mgr E.Gobilliard (@EGobilliard) May 29, 2020

« J’avais soif, et vous m’avez donné à boire », dit le Christ aux « justes » lors du jugement dernier ( Mt 25, 35 ). Avant de conclure : « Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. » Une promesse que le pape François ne prend visiblement pas à la légère, et qu’il a même suivi à la lettre lors d’ une visioconférence organisée vendredi 29 mai pour les dix ans de l’association Lazare . Mgr Emmanuel Gobilliard, évêque auxiliaire de Lyon présent lors de la réunion, rapporte en effet que le Pape, après avoir beaucoup parlé, demanda un verre d’eau. On le lui apporte. Et alors que tous les participants s’attendaient à ce qu’il l’avale d’un trait, il s’en saisit pour le donner lui-même à son interprète, qui, en toute logique, avait également beaucoup parlé. Une belle illustration de la demande faite aux participants de la réunion d’avoir toujours « l’Évangile au cœur » !