L’intention du Pape François pour les familles

Lors de la messe à Sainte-Marthe, le Pape François a eu une pensée pour les familles, rappelant que la journée du 15 mai leur est dédiée depuis 1993. « Aujourd’hui a lieu la Journée mondiale de la famille : prions pour les familles, pour que grandissent en elles l’Esprit du Seigneur, l’esprit d’amour, de respect, de liberté ». Une intention de prière relayée sur son compte Twitter.

Comment faire grandir l’esprit d’amour ? Le saint Père avait déjà évoqué de nombreuses pistes dans son encyclique Amoris Laetitia pour faire grandir l’amour dans les familles, afin que cet esprit de charité se répercute dans la société. Il avait notamment insisté sur la prière quotidienne comme ciment de la famille :

« La famille est appelée à partager la prière quotidienne, la lecture de la Parole de Dieu et la communion eucharistique pour faire grandir l’amour et devenir toujours davantage un temple de l’Esprit. »

La grande mission de la famille chrétienne demeure en effet d’accueillir Jésus, « dans la personne des enfants, du mari, de la femme, des grands-parents… ». Une façon de rendre le monde meilleur, comme l’exprimait le Pape François lors d’une audience générale le 17 décembre 2014 :

« Toute famille chrétienne — comme le firent Marie et Joseph — peut avant tout accueillir Jésus, l’écouter, parler avec Lui, l’abriter, le protéger, croître avec Lui; et ainsi, rendre le monde meilleur. Faisons une place dans notre cœur, dans nos journées au Seigneur. Ainsi firent aussi Marie et Joseph, et ce ne fut pas facile: que de difficultés ils durent surmonter! Ce n’était pas une fausse famille, ce n’était pas une famille irréelle. La famille de Nazareth nous engage à redécouvrir la vocation et la mission de la famille, de chaque famille. (…) Telle est la grande mission de la famille : faire place à Jésus qui vient, accueillir Jésus dans la famille, dans la personne des enfants, du mari, de la femme, des grands-parents… ».