Le message du pape François à toutes les femmes enceintes

Bon nombre de femmes enceintes sont inquiètes actuellement. Une inquiétude qui n’est pas passée inaperçue au regard affûté et compatissant du pape François. Quel que soit le stade de leur grossesse, l’épidémie vient rajouter un stress supplémentaire dans l’esprit des futures mamans. Il ne s’agit pas seulement de savoir si leur conjoint pourra assister à la naissance ou pas, d’appréhender l’idée de rester hospitalisées seules avec leur bébé, ni de craindre d’être contaminées pendant la grossesse. Plus déstabilisant encore, certaines se demandent peut-être dans quel monde va advenir leur enfant et à quoi ressemblera leur avenir après tous ces bouleversements liés à l’épidémie.

Les premiers mots du pape lors de la messe à sainte Marthe ce vendredi 17 avril étaient pour elles, relayés ensuite sur son compte Twitter. Des mots qui invitent à faire confiance au Seigneur et à son immense amour pour l’humanité : « Prions ensemble pour les femmes enceintes qui deviendront mères et s’interrogent : « Dans quel monde vivra mon enfant ? ». Que le Seigneur leur donne courage et confiance : ce sera certainement un monde différent, mais ce sera toujours un monde que le Seigneur aimera tant ».

#PrionsEnsemble pour les femmes enceintes qui deviendront mères et s’interrogent: «Dans quel monde vivra mon enfant ?». Que le Seigneur leur donne courage et confiance: ce sera certainement un monde différent, mais ce sera toujours un monde que le Seigneur aimera tant. — Pape François (@Pontifex_fr) April 17, 2020

