Gaëtan de Thiene, le saint à invoquer par ceux qui perdent leur emploi

Alors que le nombre de chômeurs a bondi de 7,1% au mois de mars et que les statistiques de l’emploi sont redoutées dans les prochains mois, découvrez la vie de saint Gaëtan de Thiene, patron des chômeurs et des demandeurs d’emploi. Né à Vicence, dans le nord de l’Italie au 15ème siècle, il a passé sa vie à aider les pauvres, en séjournant dans des taudis et des hôpitaux. C’est lui qui a fondé le « Mont de Piété » à Naples, un organisme de bienfaisance, devenu aujourd’hui la Banque de Naples.

« Patron de la providence », il inspire d’ailleurs beaucoup le pape François, qui avait l’habitude de célébrer la messe quand il était archevêque au sanctuaire Saint Gaétan à Buenos Aires, le 7 août pour sa fête. Nous pouvons nous tourner vers lui en récitant cette prière :

Saint Gaëtan, nous te prions pour les demandeurs d’emploi, pour ceux qui ont besoin du strict nécessaire pour pouvoir soutenir leurs familles avec de la nourriture et un hébergement. Aide-les à mettre leur énergie et leurs compétences au service de tous, et à toucher un salaire correct et juste. Inspire les décisions de ceux qui gouvernent pour arriver à une solution juste, afin que chacun puisse gagner sa vie d’une manière honnête et digne. Amen.