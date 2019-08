Quel est ce saint qui inspire jusqu’au pape François ?

Très populaire en Argentine

Encore un qui a mené une vie trépidante. Saint patron des travailleurs argentins, saint Gaétan a vécu en Italie au XVsiècle. Ce « rital » mordu de l’Évangile a dédié sa vie aux plus pauvres, leur distribuant son héritage à la mort de sa mère, visitant les taudis, balayant les hôpitaux et soignant même les incurables. Bref, impossible de l’arrêter. Il a fondé les Théatins, un institut de prêtres à la vie pauvre et austère qui œuvre pour une meilleure formation du clergé, prend soin des malades et répand l’usage des sacrements auprès des laïcs.

Très populaire en Argentine sous le nom de san Cayetano, il est considéré là-bas comme le patron du pain et du travail. Un sanctuaire situé dans un quartier périphérique de Buenos Aires porte son nom. Chaque année, le 7 août, des milliers de fidèles passent devant la statue du saint en file indienne pour le prier, en particulier ceux qui cherchent un travail. Quand il était archevêque de Buenos Aires, le pape François avait l’habitude de se mêler aux pèlerins pour échanger avec eux et bénir les enfants.

En 2013, il avait adressé un message à ses compatriotes pour cette fête importante en les invitant à aller à la rencontre des plus démunis : « Parfois, je demande : “Faites vous l’aumône ?”. On me répond : “Oui, mon père”. “Et quand vous faites l’aumône, regardez-vous dans les yeux les personnes auxquelles vous faites l’aumône ?” “Ah, je ne sais pas, je ne m’en rends pas compte.” “Alors vous ne les avez pas rencontrées. Vous avez jeté votre aumône et vous êtes partis” ».

