Malgré la pandémie, ils étaient nombreux à entourer Emily et Parris pour leur mariage

C’est un moment qui restera doublement gravé dans leurs cœurs. Malgré la pandémie de covid-19 Parris Khachi et Emily Manashi ont décidé de maintenir la date de leur mariage et se sont unis religieusement fin avril en l’église saint-Ignace de San Francisco. Un moment d’autant plus inoubliable que les paroissiens et leurs invités, qui n’ont pas pu venir compte tenu des règles sanitaires, ont décidé de leur faire une belle surprise.

Quand ils se sont avancés dans l’allée de l’église, les mariés ont pu découvrir les photos des paroissiens accrochés sur les bancs. La célébration a également été diffusée en direct afin de permettre à leur quelque 200 invités de s’unir à eux. « L’église a vraiment fait une chose magnifique en permettant à ses différents membres de suivre en direct la célébration », a indiqué l’un des époux à la chaîne ABC7. « C’était une chose vraiment magnifique que l’église a fait pour que le prêtre et les membres de l’église soient connectés lors de leurs diffusions en direct maintenant régulières ».

Here are more photos from Parris and Emily’s social distance wedding in San Francisco. « In a way it allowed a wedding to be brought back to basics, in sickness and in health and in pandemic, » the couple said https://t.co/EJrvWWW6z3 @vicensforns pic.twitter.com/HhrSGv19vw — Liz Kreutz (@ABCLiz) April 27, 2020

« C’est un moment qui résonne d’autant plus fortement que nous avons pu célébrer un événement heureux malgré le climat actuel », reconnaissent encore les époux. « D’une certaine manière, cela a permis de ramener le mariage à sa dimension la plus essentiel, c’est-à-dire dans la santé et dans la maladie…et dans la pandémie ».

Tout au long du confinement, à travers le monde, plusieurs prêtres et paroissiens ont décidé d’imprimer des photos des fidèles et de les installer sur les bancs des églises afin de témoigner de la force de la communauté et de la proximité entre le prêtre et ses paroissiens. Ce week-end, c’est le père Jean-Baptiste Nadler qui a eu la joie de découvrir son église ainsi habitée.