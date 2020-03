Italie : il a célébré la messe avec tous ses paroissiens, enfin presque

« En restant debout devant l’autel et en voyant des bancs vides, je ressens la tristesse qui entre en conflit avec le sacrifice divin que je célèbre. Elle entre en conflit avec l’espoir que j’annonce, avec la joie de Pâques que j’attends. Je suis convaincu que nous sommes unis dans une communion de foi, mais quand je regarde l’intérieur de mon église où j’ai l’habitude de vous retrouver, mes yeux voient le vide. Alors j’ai une proposition vous faire : envoyez-moi des portraits de vous en photo, je vais les imprimer et les coller sur les bancs : comme ça je me sentirai moins seul. Bien sûr, je mettrai la photo des enfants aux premiers rangs, les enfants de chœur seront près de l’autel et les adultes partout ailleurs… »