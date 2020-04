Cinq idées pour fêter les Rameaux depuis chez soi

Une bénédiction depuis le clocher

Il n’est pas dit que les catholiques ne pourront pas vivre la fête des Rameaux comme il se doit ! Cette messe étant de surcroît l’une des célébrations liturgiques les plus suivies de l’année, de nombreuses propositions fleurissent dans différents lieux en France pour permettre aux catholiques de ne pas passer à côté de cette grande fête liturgique.

Différents diocèses proposent une bénédiction depuis le clocher de telle ou telle église afin de bénir buis, mais aussi foulards ou ce qui peut remplacer les buis. Les chrétiens sont invités à se tenir tenir sur leurs balcons, dans leurs jardins ou leurs maisons pour recevoir cette bénédiction.

Fleurir sa porte

À Montreuil (Seine-Saint-Denis), les paroissiens sont invités à fleurir leurs portes ou leurs fenêtres en y attachant un petit bouquet de branchages, ou bien une fleur, voire même un dessin de branchage afin que chaque foyer se sente prêt à accueillir Jésus. Et même si vous n’êtes pas de Montreuil, n’hésitez pas à vous approprier l’idée.

Le 5 avril, #RESTEZCHEZVOUS mais c la #fête des #Rameaux ! Ornons notre🚪ou fenêtre de 🏡 d'une 🌿(1 branche bien verte, ou une 🌻🥀, ou dessin de branches…). Ainsi, chaque foyer 🏙 sera prêt pour accueillir #Jésus en ce dim. des Rameaux & de la #Passion ✝️#catho #lifestyle pic.twitter.com/POGU7iDwZ5 — Paroisses Montreuil (@cath0montreuil) April 2, 2020

Une bénédiction de dessins

À l’église Saint-Denys du Saint-Sacrement (Paris), étant donné qu’il est évidemment impossible de bénir les rameaux avec du gel hydroalcoolique, les paroissiens peuvent envoyer à information@saintdenys.fr des dessins de rameaux avec leurs prénoms et une petite prière. Ceux-ci seront ensuite imprimés et bénis le dimanche matin.

Des branches de palmiers en origami

Frère Paul-Adrien d’Hardemare, dominicain, qui publie chaque jour une vidéo de confinement, propose quant à lui un défi aux familles : faire des branches de palmiers en origami et transformer le salon familial façon « les Rameaux en mode covid ». « La vidéo sur la meilleure ambiance familiale sera déclarée la reine de la soirée. Je veux voir des Jésus à dos d’âne, des enfants déguisés, des paillettes, des étoiles dans les yeux des plus grands. Sortez les ciseaux et les déguisements ! ».





Des banderoles aux fenêtres

Enfin, l’opération Hosanna lancée sur les réseaux sociaux invite tous les chrétiens à placer à leurs fenêtres des banderoles ornées de rameaux. Ce qui est certain, c’est que les idées, elles, ne manquent pas.