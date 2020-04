Dimanche, mettez vos rameaux en tissu au balcon !

Cette année, ce n’est pas « Noël au balcon »… mais les Rameaux. En raison des mesures de confinement prolongées au moins jusqu’au 15 avril, les chrétiens ne pourront pas se rendre dimanche à la messe des Rameaux, qui, avec Noël et Pâques, attire chaque année un très grand nombre de fidèles. En outre, les citadins auront du mal à se procurer des branches de buis, symbole de la victoire de la vie sur la mort et le péché. Bien plus qu’un porte-bonheur, le rameau fait entrer Jésus ressuscité dans nos maisons. Alors comment faire en ce dimanche si particulier ?

Ce we, nous n’aurons malheureusement pas la chance d’avoir des rameaux pour célébrer le Christ comme il se doit. Je lance donc l’opération Hosanna. Chaque foyer doit réaliser une banderole sur un morceau de tissu (blanc de préférence) avec le mot « Hosanna » avec un rameau et l’accrocher à sa fenêtre dimanche prochain. Montrons ainsi au Christ et au monde entier que les chrétiens sont unis en ce dimanche des rameaux. Diffusons l’info au maximum autour de nous afin que cette opération rassemble un maximum de chrétiens !! #stayathome #careme #rameaux

Si certaines paroisses organisent des bénédictions aux fenêtres de foulards ou autres objets pouvant être bénis, une jeune étudiante en communication, Constance de Longraye, a lancé sur les réseaux sociaux l’idée d’orner de banderoles nos maisons, nos balcons, nos fenêtres, afin de manifester l’unité des chrétiens en ce jour où nous célébrerons l’entrée de Jésus dans Jérusalem. Opération appelée « Hosanna » en référence aux acclamations de la foule à l’époque et signifiant, en hébreu, « Sauve donc ! ». Cri de triomphe mais aussi de joie et de confiance, qui revêt tout son sens en ces temps particulièrement troublés.

Que ce soit à la peinture ou en couture, chaque foyer est invité à réaliser une banderole sur un morceau de tissu, blanc de préférence, avec le mot « Hosanna » et un rameau, en vue de l’accrocher à sa fenêtre dimanche prochain. « Montrons ainsi au Christ et au monde entier que les chrétiens sont unis en ce dimanche des Rameaux », interpelle Constance de Longraye.