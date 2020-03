Ils se réunissent pour chanter en ligne et le résultat est formidable

Décidément, l’imagination se déploie pendant cette période de confinement et de nombreuses initiatives, y compris musicales, existent. Les petits chanteurs de Grenoble ont ainsi donné un concert virtuel inédit, réalisé entièrement pendant la période de confinement. Le principe est simple : chacun des chanteurs s’est filmé depuis chez lui par téléphone. Et au final, c’est un magnifique « The Lord bless you » plein de paix, de confiance et d’espérance qu’ils nous livrent à distance. « C’est le chant que nous avons l’habitude d’offrir en remerciement à ceux qui nous reçoivent, et plus largement à tout ceux à qui nous souhaitons du bien », expliquent-ils sur leur site. Une initiative que l’on espère voir renouvelée.





Et ils ne sont pas les seuls. Dans un tout autre genre, dix-neuf étudiants d’une chorale californienne, voyant leur concert annulé, ont chanté ainsi à distance « Over the rainbow » a capella, une chanson qui invite à rêver et à espérer.





Plusieurs grands noms de la musique classique se sont enregistrés, en solo ou à deux, depuis chez eux. Le violoniste Shunske Sato a interprété depuis son domicile « Erbarme dich » extrait de la Passion selon Saint Matthieu de Bach.





David kim, premier violon solo du Philadelphia Orchestra, interprète quant à lui le Ave Maria de Gounod/Bach depuis son salon, accompagné par sa fille Mary au piano. Et si vous regardez bien, gage d’authenticité vous verrez même un chien passer derrière la fenêtre, gage de conditions d’enregistrement authentiques. Tous ces artistes qui continuent à jouer pour leurs pairs montrent que la musique a bien pour vertu d’apaiser bien des peines et de donner de la joie.