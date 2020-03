Trois plats, trois étapes

Vous êtes en froid parce que vous estimez que c’est vous qui faites tout dans la maison alors que vous êtes tous les deux en télétravail. Vous êtes énervé parce que vraiment, l’école à la maison, ce n’est pas son truc, il ou elle fait tout à moitié, ou à l’envers. Vous vous êtes disputés parce qu’il ou elle a fini votre tablette de chocolat préférée et que vous n’allez pas faire trois heures de queue uniquement pour ça. Bref, c’est la crise. Parfait ! Cela signifie que c’est le moment de proposer un dîner en tête-à-tête pour parler d’autres choses que des devoirs en retard, de la pénurie latente de pâtes ou de l’inéluctable progression de la pandémie. Ce petit quizz « spécial gratitude », digne des plus grands cabinets de psychologues, vous fera passer un bon moment et vous invitera sans doute à manifester de manière plus démonstrative votre reconnaissance à l’égard de votre bien-aimé(e).

Croyez-vous que :

a) Si je me mets à exprimer de la reconnaissance, les gens vont me trouver bizarre.

b) Il ne faut pas trop remercier les autres, sinon ils font moins d’efforts.

c) La reconnaissance permet de montrer aux autres qu’ils sont importants pour moi.

Ceci n’est qu’un bref extrait du quizz proposé par les AFC à tous les couples pour réfléchir à la notion de gratitude. L’association met à disposition ce questionnaire en trois étapes, une pour chaque moment du dîner. La première étape consiste à définir ce qu’est la gratitude pour chacun des conjoints. Cela réservera peut-être des surprises… La deuxième étape invite à exprimer sa gratitude envers l’autre, selon les cinq langages de l’amour. Enfin, un test « spécial gratitude » vous aidera à appréhender le niveau de gratitude dans votre couple. Drôle et ludique, il promet de passer un bon moment, à condition de ne pas être trop susceptible.