« Sous l’abri de ta miséricorde », une invocation collective pour conclure chacune de ses prières

S’unir dans la prière en récitant ces jours-ci la plus ancienne prière mariale : « Sous l’abri de ta miséricorde », telle est l’invitation du Service de pastorale liturgique du diocèse de Bordeaux face à l’accélération de l’épidémie. Remontant au IIIe siècle, elle est une invocation collective à la mère de Dieu, pour obtenir son intercession dans les moments difficiles. Cette prière est encouragée par le pape François.

Voici le texte de la prière en latin :

« Sub tuum praesidium confugimus, sancta Dei Genitrix :

Nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus,

sed a periculis cunctis libera nos semper,

Virgo gloriosa et benedicta. »