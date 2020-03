Coronavirus : une idée de prière pendant la pandémie, chaque jour à midi

Ô Marie, tu brilles toujours sur notre chemin

comme un signe de salut et d’espoir.

Nous nous confions à toi, santé des malades,

qui auprès de la croix, a été associée à la douleur de Jésus.

En restant ferme dans la foi, toi, refuge des pécheurs,

tu sais de quoi nous avons besoin

et nous sommes sûrs que tu y pourvoiras pour que,

comme à Cana, la joie et la fête reviennent après cette épreuve.

Prends sous ton manteau tous les malades, les soignants et les personnes isolées.

Aide-nous, Vierge du Laus, à nous conformer à la volonté du Père

et à faire ce que nous dira Jésus,

qui a pris sur lui nos souffrances et s’est chargé de nos douleurs

pour nous conduire, à travers la croix, à la joie de la résurrection.

Amen