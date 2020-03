Insolite : se laver les mains tout en développant sa vie de prière

Un peu d’humour ne peut pas faire de mal. C’est du moins ce à quoi font songer ces affichettes qui circulent sur les réseaux sociaux, qui montrent comment se laver les mains à la manière catholique. C’est assez simple mais il fallait y penser. Choisissez, selon votre sensibilité, la prière du Notre Père et le Je vous salue Marie , ou bien le Salve Regina , qui a l’avantage d’être plus long.

Ensuite, lavez-vous les mains en cadence, sachant que la durée recommandée est de 30 à 45 secondes, en méditant les paroles. Et enfin, terminez avec un « Amen » ou un « O dulcis Virgo Maria » sonore. Vous aurez alors les mains propres et vous n’aurez plus qu’à les ouvrir à la Providence. Si cette idée n’a rien de révolutionnaire, elle permet de mêler savon et spiritualité. Car, comme on peut le lire en bas de la première image, « des mains propres ça sauve des vies et les prières ça sauve des âmes ! ».