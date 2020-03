Coronavirus : le joli geste d’un fleuriste italien

En Italie, pays le plus touché d’Europe par le Covid-19, le virus a désormais tué plus de 1.000 personnes, a-t-on constaté jeudi 12 mars, et le pays a pris des mesures radicales afin de freiner sa propagation, imposant notamment le confinement général. Tous les commerces sont fermés jusqu’à nouvel ordre, sauf les boutiques alimentaires et les pharmacies.

Ce qui n’empêche pas certaines personnes d’être créatives et d’avoir de jolies initiatives pleines de générosité, à l’image de ce fleuriste de Bari (sud-est du pays) qui a déposé des bouquets de fleurs dans des seaux devant sa boutique fermée, avec un panneau indiquant ceci : « Confinées dans ma boutique, elles se faneront, alors portez un peu de joie chez vous. Cadeau. #toutsarrangera. #restezchezvous ». Y’a d’la joie…