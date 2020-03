Coronavirus : la prière à Marie du pape François

Oh Marie,

tu brilles toujours sur notre chemin

en signe de salut et d’espoir.

Nous te faisons confiance, Reine des malades,

toi qui a gardé une foi ferme

alors que tu as partagé la douleur de Jésus

au pied de la croix.

Toi, salut du peuple romain,

tu sais ce dont nous avons besoin

et nous sommes sûrs que tu exauceras nos demandes,

tout comme tu as fait revenir la joie et la fête

lors des noces de Cana en Galilée,

après un moment d’épreuve.

Aide-nous, Mère de l’Amour Divin,

à nous conformer à la volonté du Père

et à faire ce que Jésus nous dit,

Lui qui a pris sur lui nos souffrances

et a été chargé de nos douleurs

pour nous porter à travers la croix

à la joie de la résurrection. Amen.

Sous ta protection, nous nous réfugions,

Sainte mère de Dieu.

Ne méprise pas les demandes

que nous t’adressons dans le besoin.

Au contraire, délivre-nous de tout danger,

Oh glorieuse et bénie Vierge Marie.