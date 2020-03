Coronavirus : comment va se passer l’école à la maison ?

.@jmblanquer : "L'expression "jusqu'à nouvel ordre" est pratiquement au début de chacune de nos phrases. Ce qui est assez certain c'est qu'on va aller au moins jusqu'aux vacances de printemps. Mais ce ne sont pas des vacances étendues, au contraire." #covid19 pic.twitter.com/P6nwB8MpSF — France Inter (@franceinter) March 13, 2020

Dispositif national, communication locale

Que les enfants et adolescents qui ont sauté de joie à l’annonce d’Emmanuel Macron se calment : il ne s’agit pas de vacances, mais d’un enseignement « à distance ». Les douze millions d’élèves concernés sont fortement incités à travailler à la maison, et ce, au moins jusqu’aux vacances de Pâques, comme l’évoquait ce matin Jean-Michel Blanquer sur France Inter.

La continuité pédagogique sera assurée à travers deux biais : d’une part, le dispositif national « Ma classe à la maison », une plateforme en ligne mise à disposition par le CNED pour les élèves de la grande section à la Terminale inscrits dans des écoles sous contrat, et d’autre part, un lien avec leurs professeurs habituels, via mails notamment. « La période qui s’ouvre n’est pas une période où les enfants ne doivent pas travailler, au contraire. Simplement les modalités évoluent », insiste Jean-Michel Blanquer.

Pour ce faire, le ministre a annoncé que tous les parents allaient recevoir par mail une adresse internet afin de se connecter à la plateforme « Ma classe à la maison ». Cette dernière donne accès à des ressources pédagogiques correspondant au programme scolaire de chaque niveau et à des « classes virtuelles » à travers lesquelles professeur et élèves peuvent interagir par écran interposé. Parallèlement à ce dispositif, il est demandé aux enseignants d’utiliser « l’environnement numérique de travail » mis au point dans les établissements afin d’envoyer des documents (cours, exercices, …) et de rester en contact direct et quotidien avec leurs élèves.

.@jmblanquer : "Nous organisons une continuité pédagogique (…) à distance. Chaque parent d'élève a recevoir une adresse Internet pour lui permettre de se connecter à une classe virtuelle. Nos professeurs sont habitués à certaines de ces modalités." #covid19 pic.twitter.com/dJgiMPQH6a — France Inter (@franceinter) March 13, 2020

Et pour les plus zélés, sachez que les éditions Bordas, Nathan, Retz et le Robert ont décidé d’ouvrir, dès aujourd’hui et jusqu’au terme du confinement, un accès libre et gratuit à l’ensemble de leurs manuels numériques de primaire et de collège.