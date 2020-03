Angélus : et finalement le pape François est apparu furtivement

Décidément, le pape François surprendra toujours son monde. Dimanche 8 mars, à la fin de la prière de l’Angélus qui s’était tenue dans la bibliothèque du Palais apostolique, et non depuis la fenêtre habituelle du même bâtiment, le pontife argentin a réservé une surprise bien à son image aux pèlerins qui se tenaient place Saint-Pierre.

Le Pape avait dédié sa méditation de l’Angélus aux victimes du conflit syrien et avait conclu son allocution par ces mots, « Bon dimanche à tous et n’oubliez pas de prier pour moi. Cela me fera plaisir de vous voir bientôt en temps réel. Bon appétit et à très bientôt », se retirant aussitôt après. Pourtant, quelques minutes plus tard, au moment où les cloches se sont mises à sonner, c’est un pape souriant qui a fait une apparition inattendue depuis une fenêtre du palais, réjouissant les pèlerins présents qui ne se sont pas privés de l’applaudir et de l’acclamer au son des « viva el Papa ». Sacré pape François…