Une playlist pas comme les autres pour vivre le Carême

Frank Sinatra – « My Way »

Sur le chemin qui nous mène jusqu’à la fête de Pâques, le Carême est une invitation à un voyage intérieur. Pour s’inspirer, on peut écouter les chants religieux adaptés à ce temps particulier de l’année. Mais on peut aussi se ressourcer dans les paroles et les mélodies de certains morceaux de la musique pop, rock, jazz ou même grunge… Ils peuvent vraiment nous transporter et nous aider à nous recentrer sur l’essentiel. Voici une playlist pas comme les autres avec des chansons idéales pour le Carême :





Créée pour le chanteur français Claude François qui en fit un tube national dans les années 60, cette chanson reprise par Frank Sinatra est devenu un hit mondial. Son refrain invite à prendre le bon chemin dans la vie à travers cette parole : « Pour que tu puisses choisir parmi mille voies celle qui est unique ». Faire des choix, n’est-ce pas l’essence de la vie ? C’est ce qu’a fait Celui qui a sauvé l’humanité. Il a entamé la voie la plus importante de l’histoire du monde.

Micah Tyler – « Different »





Les paroles de cette très belle chanson soulignent une chose essentielle : on ne peut pas tout savoir tout de suite. La bonne question à poser à Jésus n’est pas de changer tout autour mais plutôt de Lui demander : « Peux-tu me changer afin que j’aie la force de surmonter les moments difficiles ? »

DC Talk – « Jesus Freak »





C’est un morceau pour les fans de la musique des années 90. Un mix de grunge et de rock. Avec cette question essentielle à travers les paroles : « Mais si les gens apprennent que tu as choisi Jésus et que tu veux Le suivre… ? S’ils te demandent comme ils ont demandé à Pierre : étais-tu avec Lui ? ».

Glen Hansard – « This Gift »





Cette fois, il s’agit d’une chanson sur les dons de Dieu qui dépassent notre compréhension et notre temps, et sur la raison pour laquelle cela vaut la peine de faire confiance à la vie et de ne pas tomber dans le désespoir ou le scepticisme.

Josh Garrels – « Born Again »





Pendant le Carême, chacun est appelé à vivre une renaissance qui va culminer à Pâques. Le clip video de Josh Garrels est une saisissante illustration de comment vivre pleinement le sens profond de ce temps privilégié.

The Porter’s Gate – « Wood and nail »





Avez-vous pensé un jour à Jésus du temps où il exerçait le métier de charpentier avec Joseph, son père adoptif ? Avez-vous fait le rapprochement avec le moment où, plus tard, il deviendra le charpentier de sa propre Croix ? Le Salut est venu à travers le bois et les clous de Golgotha… Écoutez :

Johnny Cash – « God’s Gonna Cut You Down »





Difficile de comprendre comment Johnny Cash arrive à provoquer de telles émotions. « Plus tôt ou plus tard, Dieu te trouvera », chante-il. Si c’était une chorale paroissiale, cette phrase n’aurait peut-être pas une résonance aussi puissante. Mais quand c’est le vétéran de la musique pop qui chante ces paroles, elles prennent une toute autre signification. D’autant plus que la vie n’a pas épargné la star des expériences sombres et douloureuses, ce qui le rend si authentique et émouvant.