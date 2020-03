Enrhumé depuis quatre jours, le Pape renonce à la retraite de Carême

Il suivra les méditations depuis le Vatican

C’est donc un rhume. Depuis le 27 février et l’annulation de sa participation à la messe pénitentielle de Saint-Jean-de-Latran, les commentaires allaient de bon train au sujet de l’état de santé du souverain pontife âgé de 83 ans, en pleine crise sanitaire du Coronavirus.

Cette « légère indisposition », qui empêche le pape François d’honorer ses audiences publiques depuis quatre jours, hormis et la messe à Sainte-Marthe et, donc, l’Angélus de ce matin, privera l’évêque de Rome de la retraite de Carême de la Curie. Comme tous les ans depuis son élection, il devait se rendre à Ariccia dès ce dimanche pour six jours de méditations. « Je m’unis spirituellement à la Curie et à ceux qui vivent un moment de prière en suivant les exercices spirituels à la maison », a déclaré le Pape, précisant qu’il suivrait les prières depuis le Vatican. C’est la première fois depuis le début de son pontificat que le pape François ne prendra pas part à cette retraite de début de Carême.

Une décision rare

Il est très rare que le pontife argentin n’annule un déplacement pour des raisons de santé. C’était arrivé le 28 février 2014, alors qu’il avait prévu de rendre visite au Grand séminaire de Rome. Âgé de 83 ans, le pape François souffre régulièrement des articulations. Pour la messe du Mercredi des cendres, il était apparu légèrement enrhumé. Pendant sa prise de parole lors de l’Angélus, l’évêque de Rome a été plusieurs fois interrompu par une quinte de toux.