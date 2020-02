Ce livre a eu une importance capitale dans l’histoire

Lire aussi : Les épisodes merveilleux de la vie de saint François d’Assise

Le manuscrit qui est exposé en ce moment au Walters Art Museum de Baltimore (États-Unis), serait à l’origine de l’ordre des Franciscains. Ce missel n’est rien de moins que celui que saint François et ses disciples ont lu pour comprendre la volonté de Dieu à leur égard. Nous sommes en 1208, et François d’Assise, avec deux de ses disciples débattent de leur vocation à venir, et du plan de Dieu pour eux. Sauf que tous ont des caractères bien trempés et les trois hommes ne parviennent pas à s’entendre. Alors, ils se rendent ensemble à l’église de San-Nicolò d’Assise, où François assiste souvent à la messe.

Ils entrent et ouvrent le Missel qui se trouve sur l’autel. Le texte sur lequel ils tombent alors les exhorte à renoncer aux biens terrestres. Une deuxième fois, les trois frères décident d’ouvrir le Missel au hasard, et c’est un autre passage concernant le renoncement aux biens de ce monde qui apparaît. Jamais deux sans trois, ils recommencent l’ouverture du Missel au hasard et retombent sur le même texte ! Dieu a donné une réponse claire, l’ordre franciscain est né.

Restauré et numérisé

En raison de ce contact possible avec le saint, les Franciscains du monde entier considèrent le livre, aujourd’hui connu sous le nom de Missel de saint François, comme une relique de contact. Et ils sont nombreux à se rendre à Baltimore pour le voir. En effet, le Missel de saint François appartient à la collection permanente du musée de la ville et fait partie des plus célèbres. Il vient d’être réinstallé aux yeux du grand public après deux ans de restauration, car le Missel, en particulier sa fragile reliure, avait souffert de plusieurs décennies d’utilisation. À présent restauré et stabilisé, il est par ailleurs en cours de numérisation pour le site des manuscrits de musée Walters. Sans doute sera-t-il alors consultable dans le monde entier. Avec la possibilité d’ouvrir une page au hasard ?

À lire aussi : les douze perles de sagesse de saint François d’Assise pour mieux vivre