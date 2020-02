À l’occasion de la Journée internationale de prière et de sensibilisation contre la traite des êtres humains , ce 8 février, fête de sainte Josephine Bakhita (soudanaise, ancienne esclave devenue religieuse, et canonisée en l’an 2000), le pape François a inauguré Super Nuns (super sœurs, en anglais), une initiative de collecte de fonds en ligne. Le but de cette action ? Financer le réseau Talitha Kum rassemblant quelque 2.000 religieuses à travers 70 pays qui consacrent leur vie à sauver et réhabiliter les victimes de traite humaine.

La collecte se fait grâce à la plateforme de financement participatif Patreon basé à San Francisco. Super Nuns est le fruit d’une collaboration entre les religieuses et des artistes de renommée mondiale à l’instar du graffeur américain ESPO et du pionnier japonais de l’animation Leiji Matsumoto. Chaque mois, seront offerts dix tirages signés par ces artistes à des membres de la communauté choisis au hasard. Leurs œuvres, choisies notamment pour leur touche humoristique, seront publiées sur la plateforme.

En lançant l’action, le Pape a déclaré qu’il fallait contribuer à l’usage sain des nouvelles technologies, au moment même où des études récentes révèlent l’emploi croissant de celles-ci par les organisations criminelles qui les utilisent pour tromper les futures victimes. Le lendemain, lors de l’Angélus place Saint-Pierre, le souverain pontife a exhorté les fidèles à aider ceux qui sont les victimes de l’esclavage moderne. Il a notamment notamment sur l’importance de la prévention dans ce domaine.

« Pour lutter contre ce fléau — car il s’agit vraiment d’un fléau, celui qui exploite les plus faibles — nous avons besoin de l’engagement de tous : les institutions, les associations, aussi bien que tous ceux qui contribuent à l’éducation des peuples » a-t-il déclaré. « L’Église doit éduquer les peuples, a-t-il repris, pour un usage sain des technologies », alors qu’au même moment « il faut rappeler aux fournisseurs des services en ligne leur propre responsabilité. »

