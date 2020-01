« Night to Shine », l’étonnant concept de soirée venu des États-Unis

Adieu tristesse malheureusement trop souvent associée au handicap, et place aux tapis rouge, feux des projecteurs, paillettes, limousine, paparazzi, strass et costumes de soirée. Une nuit pour briller, tel est le credo de « Night to Shine », un concept innovant venu tout droit des États-Unis qui s’adresse aux personnes ayant « des besoins spéciaux ». Organisé à l’initiative de la Tim Tebow Foundation , et en partenariat avec les églises locales, son principe est le même que celui d’un bal de promo à l’américaine. Mais cette fois, ce sont les personnes handicapées qui sont les vedettes. Au programme, donc, maquillage, arrivée sur le tapis rouge, séance photos, repas de fête, dancefloor et couronnement de chacun des invités comme rois et reines de la soirée. Ce soir-là, les stars, ce sont les plus fragiles.

L’événement est rendu possible grâce à la contribution de nombreux bénévoles qui mettent leurs compétences de maquilleurs, de cuisiniers, d’animateurs ou encore de photographes au service de ceux qui sont bien souvent laissés dans l’ombre.

Depuis sa création en 2015, « Night to Shine » est ouvert gratuitement à toute personne porteuse de handicap mental ou moteur et âgée de plus de 14 ans. L’événement a lieu une fois par an en février. En 2019, plus de 650 églises, réparties dans 24 pays, y ont participé, mettant à l’honneur 100.000 personnes porteuses de handicap. En 2020, elles seront 700. Si les États-Unis sont largement représentés, l’initiative a également gagné la Nouvelle-Zélande, l’Équateur, la Tanzanie. Cette année, elle inspire même les Français et fait son apparition dans l’Hexagone pour la première fois. Le rendez-vous est donc donné à Paris le 6 février prochain pour des festivités parmi lesquelles un tour en vieille voiture et un karaoké. Voilà une belle façon de mettre les plus fragiles à l’honneur et d’aider la société à changer de regard.

Infos Pratiques : Jeudi 6 février 2020 de 18h à 21h30 à la Grande Crypte de Saint-Honoré-d’Eylau (Paris XVIe). Inscription sur le site de la fondation Lejeune.