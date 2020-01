Caen : un car de pèlerins attaqué à la peinture

Lire aussi : Bordeaux : huit églises et deux établissements scolaires tagués

Ils étaient une cinquantaine de personnes, ce dimanche 19 janvier au matin, à prendre le car mis à disposition par le diocèse de Bayeux afin de passer une journée de pèlerinage à Pontmain , quelques jours après l’anniversaire des apparitions. Mais au moment de sortir du parking de la maison diocésaine, à Caen, une vingtaine d’individus, le visage cagoulé et habillés de noir, a tenté d’empêcher le car d’avancer en jetant de la peinture sur le pare-brise, à l’aide de pistolets de paintball. Passée la surprise, le chauffeur a continué d’avancer au pas et a réussi à dégager son véhicule, laissant derrière lui ce groupe d’inconnus. « Ensuite, la journée de pèlerinage à Pontmain s’est bien passée et tout le monde est rentré content », a indiqué le porte-parole du diocèse.

Cet incident est intervenu le même jour que la manifestation organisée à Paris par le collectif « Marchons enfants! » contre le projet de loi bioéthique. Le groupe d’agresseurs aurait-il confondu ce car de pèlerins avec un car de manifestants en route pour Paris ? C’est en tout cas l’hypothèse avancée le porte-parole du diocèse. « Ce qui nous apparaît grave c’est cette montée de violence » a-t-il expliqué à France 3 : « Nous voulons lancer un appel à la paix sociale et au respect des opinions des uns et des autres ».

Aucun car n’était prévu au départ de la maison diocésaine pour la bonne raison que le diocèse n’organise pas le transport de manifestants. Le diocèse, n’entend pas porter plainte. Ce qui n’est pas le cas de la société d’autocar, Alizé Voyages, qui a confirmé à Aleteia qu’une plainte à la gendarmerie avait été déposée ce lundi après-midi.