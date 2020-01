Bordeaux : huit églises et deux établissements scolaires tagués

Comme le diocèse de Bordeaux l’a rapidement indiqué dans un communiqué de presse, des tags injurieux ont été constatés sur les églises Notre-Dame, Saint-Eloi, Sainte-Croix, Sainte-Eulalie, Saint-Seurin, Sacré-Cœur, et Saint-Paul à Bordeaux, ainsi que sur l’église Notre-Dame de Talence. Deux établissements catholiques d’enseignement à Bordeaux ont également été tagués. Ces tags, tous assortis de la même signature, ont été réalisés dans la nuit du 18 au 19 janvier.

Certains tags faisaient référence à la pédophilie, ou « de manière opportuniste » se voulaient « vraisemblablement liés à l’actualité », que ce soit le procès du père Preynat ou les manifestations anti-PMA de dimanche à Paris, a estimé un porte-parole du diocèse. Mgr Jean-Paul James, l’archevêque de Bordeaux, et le père Samuel Volta, son vicaire général en charge de l’agglomération bordelaise, ont exprimé « leur profonde tristesse devant de tels actes », assurant de leur soutien « ceux qui se sont sentis blessés par ces inscriptions et ces injures obscènes inscrites sur de nombreux édifices ». « Ces comportements sont à l’opposé de la paix que nous recherchons pour notre ville ».

Dans un tweet, le maire de Bordeaux et candidat à l’élection municipale, Nicolas Florian, a « condamné ces actes avec la plus grande fermeté », tout comme le maire de Talence Emmanuel Sallaberry, qui a dénoncé des actes « odieux et méprisants ». Tous deux ont indiqué qu’une plainte allait être déposée. Le diocèse invite également les curés de ces églises à porter plainte, condamnant « une forme de violence contre les chrétiens et contre le patrimoine de nos communes ». Dès le dimanche après-midi, les mairies ont fait effacer les tags par des entreprises de nettoyage.