Ce garçon qui berce son petit frère trisomique a attendri l’Amérique entière

Elle a fait le tour des réseaux sociaux. Une vidéo montrant un petit garçon fredonnant une chanson pour son petit frère porteur de trisomie a ému les internautes, devenant complètement virale. Publiée par la mère des deux enfants, Nicole Powell, une mère de famille de l’Arkansas (États-Unis), elle a été vue plus de 2,7 millions de fois en quelques jours. Le plus grand, Rayce, berce le minuscule Tripp en fredonnant les paroles de 10.000 hours, une chanson de Justin Bieber

« C’est ainsi que Rayce crée du lien avec Tripp », explique la mère de famille dans sa publication. « Il la lui chante tout le temps. Il jure que cette chanson parle de lui et de son frère ». Les paroles, en effet, parlent de tendresse et d’intimité : « J’y passerais dix mille heures et dix mille heures de plus / Si c’est le temps que ça prend pour apprendre à connaître ton doux cœur / Et je n’y arriverai peut-être jamais, mais j’essaierai / Que ce soit dix mille heures ou le reste de ma vie, je t’aimerai ». Un message d’amour qui a fait réagir de nombreuses personnes touchées par tant de tendresse.