Les rois mages, ces symboles de l’universalité de l’Église

Conduits par l’étoile, « voici que des mages venus d’Orient arrivèrent », nous dit saint Matthieu. L’Évangéliste ne donne pas beaucoup plus de détails sur le statut exact de ces personnages, ni même sur leur nombre ou leurs noms. C’est depuis les Vet VIsiècles que s’installe la tradition des trois rois, Gaspard, Melchior et Balthazar, dans l’Église latine. Leur salutation à l’Enfant-Jésus possède une portée hautement symbolique : s’ajoutant à celle des bergers, elle réunit l’humanité entière, de tous les horizons du monde et à travers toutes les conditions. En ce jour de l’Épiphanie, l’Église célèbre ainsi la manifestation du Christ à tous les peuples.

