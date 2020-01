Une rosace de Notre-Dame reproduite sur des galettes des rois

« Je l’ai voulue, ronde, gourmande, traditionnelle à la frangipane, touche de cannelle, de vrais morceaux d’amandes, le tout autour du bon goût de beurre AOP Charentes-Poitou de ma région dont je suis tellement fière d’être ambassadrice », annonce la jeune chef pâtissier Nina Métayer , au CV déjà bien rempli. Passée par de prestigieuses adresses parisiennes et de grands chefs comme Jean-François Piège, elle a été désignée meilleur chef pâtissier en 2016 et 2017. Voyageuse, elle vit à présent à Londres où elle a ouvert sa propre adresse, tout en partageant ses recettes gourmandes sur son site Internet et lors de masterclass à Paris.

Il ne sera pas nécessaire d’aller jusqu’à Londres pour déguster cette « galette rosace » mais il faudra être rapide car elle est annoncée en série limitée, dans une boulangerie du XIe arrondissement de Paris. Si le résultat est superbe, la jeune femme confie qu’il y a eu un gros travail derrière à l’aide de techniques modernes. « Quelques nuits blanches à s’amuser avec les limites de mon imprimante 3D ». Il n’y en aura donc pas pour tout le monde, mais peu importe. Le partage de cette jolie photo reste un plaisir des yeux collectif !