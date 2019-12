Après leur opération, des sœurs siamoises ont pu fêter Noël dans leur famille d’accueil

Noël, fête de Dieu fait Homme. Noël, fête de la famille. Noël, fête des plus petits. Bissie et Eyenga, deux fillettes camerounaises nées siamoises (elles étaient reliées par l’abdomen avec une partie du foie en commun) en novembre 2018, sont arrivées à Lyon le 1novembre 2019 afin d’être séparées. Une opération rendue possible le 13 novembre grâce à l’association française La Chaîne de l’Espoir qui vient en aide aux enfants démunis. Bissie, l’une des deux, avait également dû être opérée du cœur.

Désormais sœurs jumelles, les deux fillettes ont pu quitter l’hôpital juste avant Noël et rejoindre leur famille d’accueil dans le Val-de-Saône en compagnie de leur mère. Elles devraient repartir au Cameroun en janvier 2020. Un véritable conte de Noël.

