Flying Angels En 2019, l'association Flying Angels est venue en aide à plus de 300 enfants, provenants de 33 pays.

Des enfants de tous les pays

Tout a commencé en 2012 avec la mort tragique du petit Yuthi, en Roumanie, quatre jours seulement après sa naissance. Né avec un trou dans le cœur, il aurait dû subir une opération de chirurgie cardiaque très délicate en Italie. « Malheureusement, Yuthi est mort avant que nous parvenions à récolter tous les fonds pour financer ses billets d’avions », regrette Massimo Pollion, directeur général d’une société spécialisée dans l’industrie mécanique, et co-fondateur de Flying Angels. Il s’associe alors avec d’autres entrepreneurs de Gênes, au nord-ouest de l’Italie. En un an, l’association à but non lucratif vient en aide à 96 enfants, grâce aux dons. La barre des 1.000 enfants soutenus est franchie en 2017. L’association a financé 454 billets en 2018, et espère atteindre 540 en 2019.

Au mois de janvier par exemple, le petit albanais Daris, âgé de six mois, souffrait d’une cardiopathie congénitale. Grâce aux dons récoltés par Flying Angels, il a pu rejoindre Vérone, en Italie, où il a été hospitalisé et sauvé. « Daris est rentré chez lui le 22 février, après seulement 24 jours passés à Vérone », précise l’association. Frenki et Daris d’Albanie, Bledar du Kosovo, Firdaws d’Irak, Mario-Alessandro du Venezuela… des centaines d’autres ont été soignés grâce aux généreux donateurs.

Concrètement, il suffit de se connecter sur le site de Flying Angels, et de choisir quel enfant prendre en charge. Un tableau récapitule les vols déjà financés, et ceux pour lesquels il manque encore quelques dons afin d’atteindre le prix du billet d’avion.

